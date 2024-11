https://fr.sputniknews.africa/20241101/la-maison-blanche-limite-les-degats-apres-que-biden-a-traite-dordures-les-partisans-de-trump-1068988463.html

La Maison-Blanche limite les dégâts après que Biden a traité "d'ordures" les partisans de Trump

La Maison-Blanche limite les dégâts après que Biden a traité "d'ordures" les partisans de Trump

Le service de presse de la Maison-Blanche a changé la transcription des propos de Joe Biden, qui traitait "d'ordures" les partisans de Donald Trump, selon... 01.11.2024, Sputnik Afrique

Dans une première transcription d'un entretien de Joe Biden avec l'association Voto Latino, le Président américain qualifiait les partisans de Donald Trump d'ordures, mais cette version a été modifiée par le service de presse de la Maison-Blanche, relate Associated Press.La nouvelle version laisse entendre que Joe Biden s'en prenait seulement à l'humoriste Tony Hinchcliffe, soutien de Trump, qui avait lui-même parlé du territoire de Porto Rico comme d'une "île flottante d'ordures", lors d'un meeting de campagne.Le service de presse a "consulté le Président" pour ce changement, selon un courriel interne du chef du bureau des sténographes obtenu par AP.Dans le courriel, le superviseur considère la gestion de l'affaire par le service de presse comme une "violation du protocole" et une "spoliation de l'intégrité des transcriptions entre les services de sténographie et de presse".Après l’intervention de Biden, Trump s'était mis en scène au volant d’un camion poubelle pour tourner en dérision les propos du Président.

