La Côte d'Ivoire va créer une Agence nationale dédiée à la cybersécurité

La Côte d’Ivoire est en phase de se doter d’une Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), un organisme dédié à la cybersécurité. 01.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-01T07:05+0100

cybersécurité

côte d'ivoire

afrique subsaharienne

Dans ce sens, le conseil des ministres réuni mercredi à Abidjan, a adopté un décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de ladite Agence, a rapporté jeudi la presse ivoirienne."Cette agence concentre toutes les attributions anciennes dévolues aux différentes structures de lutte contre la cybercriminalité, de sécurité et de protection des systèmes d’information ", a expliqué le ministre ivoirien de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly."L'ANSSI a la charge de la mise en œuvre des plans d'action de la coordination et de la gestion des crises de cybersécurité, de la coordination des actions de protection des infrastructures critiques et des Systèmes d'Informations publics et privés, ainsi que du pilotage des processus de prévention, de protection, de surveillance, de détection et de réponses aux incidents", a-t-il déclaré.

