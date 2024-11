https://fr.sputniknews.africa/20241101/ibrahim-traore-appelle-a-faire-corps-avec-larmee-pour-lutter-contre-les-forces-du-mal-1068984603.html

Ibrahim Traoré appelle à "faire corps avec l'armée" pour lutter contre les "forces du mal"

Le Burkina Faso célèbre ce 1 novembre le 64e anniversaire de création de l’armée régulière. 01.11.2024, Sputnik Afrique

Le dirigeant burkinabè a remercié les forces armées nationales, les forces de sécurité intérieure ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leur lutte "contre l’hydre terroriste". "Puisse cette commémoration renforcer à jamais la loyauté, l’engagement et la détermination des forces combattantes à libérer notre pays et surtout susciter en chaque citoyen, le patriotisme et une adhésion totale à la défense de la patrie", a-t-il souhaité.

