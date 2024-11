https://fr.sputniknews.africa/20241101/de-quels-avantages-le-nigeria-peut-il-beneficier-en-cas-dadhesion-aux-brics-1068975019.html

De quels avantages le Nigeria peut-il bénéficier en cas d’adhésion aux BRICS?

De quels avantages le Nigeria peut-il bénéficier en cas d’adhésion aux BRICS?

Sputnik Afrique

Le pays est intéressé par une adhésion, car c’est l’occasion de bénéficier d’un commerce équitable, d’investissements améliorés et d’un soutien dans sa lutte... 01.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-01T08:48+0100

2024-11-01T08:48+0100

2024-11-01T08:49+0100

brics

sommet des brics à kazan (2024)

nigeria

adhésion

afrique subsaharienne

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/18/1068861410_0:114:3236:1934_1920x0_80_0_0_f4c6767006c53613d1d238b5993a0f6a.jpg

"Les BRICS abordent les grands problèmes mondiaux, notamment ceux d’exclusion, d’injustice et d’égalité. Le groupe traite les problèmes qui intéressent le Nigeria", considère Eghosa Osaghae.La dédollarisation est liée à la démondialisation, tendance qui est actuellement en hausse, développe l’expert. La question est de savoir quelle monnaie peut être une alternative. L’Afrique a besoin d’un dispositif qui faciliterait le commerce, juge-t-il.L'ordre mondial multilatéral, construit autour de l'Onu et des institutions de Bretton Woods, et dominé par les États-Unis et leurs alliés occidentaux, a évidemment besoin de réformes sérieuses car il ne représente pas les intérêts des pays du Sud global, note Eghosa Osaghae. Néanmoins, les réformes peuvent être mises en œuvre si les pays du Sud global participent plus efficacement, ce qui rendrait les BRICS plus impératifs et leur permettrait de changer, considère-t-il."Les BRICS reflètent les ambitions et les aspirations du Sud global, les exigences d'inclusion, de stabilité, de justice et d'équité", selon lui.

nigeria

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, sommet des brics à kazan (2024), nigeria, adhésion, afrique subsaharienne, opinion