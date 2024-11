https://fr.sputniknews.africa/20241101/ce-pays-africain-adopte-une-loi-criminalisant-lhomosexualite-1068989264.html

Ce pays africain adopte une loi criminalisant l'homosexualité

Le Conseil national de la transition malien a adopté une loi criminalisant l'homosexualité et reposant sur les valeurs traditionnelles africaines

Une loi criminalisation l'homosexualité a été adoptée ce vendredi 1er novembre au Mali, a annoncé le ministre de la Justice, Mahamadou Kassogué, cité par aBamako.Le texte interdit non seulement les relations homosexuelles mais aussi toute promotion ou apologie de celles-ci Il a souligné que la loi visait à protéger le socle moral et culturel malien face à des pratiques perçues comme étrangères et déviantes.

