Un éclaireur russe explique comment se déroulent les combats à Voltchansk – vidéo

Un éclaireur russe explique comment se déroulent les combats à Voltchansk – vidéo

Sputnik Afrique

Les forces russes se battent parmi les ruines à Voltchansk, dans la région de Kharkov, comme le montrent les images en possession de Sputnik. L'appui des... 31.10.2024

2024-10-31T18:27+0100

2024-10-31T18:27+0100

2024-10-31T18:27+0100

donbass. opération russe

russie

kharkov

drone

obus

Sputnik a reçu des images exclusives des combats à Voltchansk, dans la région de Kharkov. Ceux-ci reposent notamment sur l'utilisation de drones et d'obus puissants, explique un éclaireur du groupement russe Nord.Les images montrent que les militaires russes doivent se déplacer dans les ruines. Parfois, il ne reste des maisons que des fragments de murs et un sous-sol. Selon les interlocuteurs, il ne reste plus une seule maison intacte à Voltchansk. En raison des bombardements massifs, le nombre d'abris pour le personnel diminue de plus en plus.

russie

kharkov

2024

russie, kharkov, drone, obus