Trump vs Harris: quelles relations Russie-USA en cas d'élection? Un chercheur zimbabwéen explique

31.10.2024

La prochaine élection présidentielle américaine pourrait remodeler les relations avec la Russie, a déclaré ce jeudi 31 octobre à Sputnik Afrique Bowden BC Mbanje, de l’Université des sciences de l’éducation de Bindura.Une administration démocrate de Harris adoptera probablement une approche plus conflictuelle, tandis qu’une victoire de Trump pourrait conduire à des relations plus apaisées.Selon lui, Donald Trump préférerait ne pas faire de la Russie une ennemie, car "il comprend très bien que c'est un pays très puissant, mais aussi une menace nucléaire".Censure et désinformationL'expert a aussi évoqué la polarisation du paysage médiatique américain, qui affecte le processus démocratique. La censure, la désinformation et la propagande soulèvent des questions sur la capacité des électeurs à prendre des décisions en toute connaissance de cause, selon le chercheur.L'élection américaine, qui mettrait aux prises la vice-Présidente sortante Kamala Harris avec l'ancien Président Donald Trump aura lieu le 5 novembre.

