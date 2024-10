https://fr.sputniknews.africa/20241031/presidentielle-us-un-analyste-camerounais-analyse-les-lecons-a-tirer-pour-washington--1068970388.html

Présidentielle US: un analyste camerounais analyse les leçons à tirer pour Washington

L'élection américaine se tient dans un contexte qui n'est plus aussi favorable à Washington, alors que les réalités mondiales bougent, a affirmé à Sputnik... 31.10.2024, Sputnik Afrique

Le vainqueur de la présidentielle du 5 novembre aux États-Unis sera confronté à une "nouvelle géopolitique mondiale qui n'est plus en faveur des États-Unis", a déclaré ce jeudi 31 octobre à Sputnik Afrique l'analyste camerounais Patient Parfait N'Dom.Ne pas accepter ces "déplacements des plaques tectoniques qui se sont opérées" mènerait Washington et le monde occidentale "au début de la vraie décadence non seulement du monde occidental, mais surtout des États-Unis", conclut l'expert.

