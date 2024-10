https://fr.sputniknews.africa/20241031/le-parlement-burkinabe-a-approuve-le-projet-de-revision-de-la-constitution-1068957832.html

Le parlement burkinabè a approuvé le projet de révision de la Constitution

Le parlement burkinabè a approuvé le projet de révision de la Constitution

Les 71 députés de l'Assemblée législative de transition (ALT) ont voté pour le changement de la devise nationale, la formule "Unité-Progrès-Justice" devient...

Le changement permettra de "traduire les aspirations profondes du peuple burkinabè dans la constitution et de renforcer le sentiment et l'engagement patriotique des citoyens", selon le communiqué. Le projet de loi devra être soumis au Conseil constitutionnel avant sa promulgation par Ibrahim Traoré."La Patrie ou la mort, nous vaincrons" est une formule introduite par Thomas Sankara dans les années 1980. Elle était la devise burkinabè jusqu’en 1991, quand, sous Blaise Compaoré, elle a été remplacée par "Unité-Progrès-Justice".De plus, les parlementaires ont approuvé le changement d’un autre article de la Constitution, ce qui donnera la possibilité au gouvernement d’engager le pays dans une confédération, une fédération ou une union d’États africains sans passer par un référendum.

