https://fr.sputniknews.africa/20241031/la-formule-de-paix-de-zelensky-est-stupide-et-schizophrenique-selon-serguei-lavrov-1068965748.html

La formule de paix de Zelensky est "stupide" et "schizophrénique", selon Sergueï Lavrov

La formule de paix de Zelensky est "stupide" et "schizophrénique", selon Sergueï Lavrov

Sputnik Afrique

L'Occident promeut le plan de paix de Volodymyr Zelensky, mais la potentielle adhésion de Kiev à l'UE et à l'Otan ne rapprocheront pas l'Europe de la paix, a... 31.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-31T14:52+0100

2024-10-31T14:52+0100

2024-10-31T14:52+0100

international

ukraine

conflit ukrainien

sergueï lavrov

otan

ue

volodymyr zelensky

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/1f/1068964557_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_a018bc4d6ca4220775d6cfad600825ec.jpg

"Le fantasme d'une adhésion de la partie de l'Ukraine contrôlée par Kiev tantôt à l'Otan tantôt à l'UE" ne "rapproche pas de la paix en Europe", alors que la formule de paix de Zelensky est "schizophrénique" et "stupide", a déclaré ce 31 octobre à Minsk le ministre russe des Affaires étrangères lors de la 2e Conférence internationale sur la sécurité eurasiatique.Il a rappelé que l'Occident fermait les yeux depuis des années sur la discrimination de la population russophone en Ukraine, sur l'interdiction appliquée par Kiev depuis 2014 d'utiliser la langue russe et sur l'adoption par le parlement ukrainien d'un projet de loi interdisant l'Eglise orthodoxe canonique d'Ukraine.La stabilité du continent ne sera assurée "que si des garanties de sécurité fiables et à long terme sont fournies", a-t-il conclu.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, conflit ukrainien, sergueï lavrov, otan, ue, volodymyr zelensky