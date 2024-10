https://fr.sputniknews.africa/20241030/serguei-lavrov-prendra-part-au-symposium-international-creer-lavenir--1068950623.html

Sergueï Lavrov prendra part au symposium international "Créer l'avenir"

L'événement sera consacré aux questions d'actualité du nouvel ordre mondial. Les participants discuteront des principales tendances et défis des relations... 30.10.2024, Sputnik Afrique

Le ministre russe des Affaires étrangères participera au Symposium international "Créer l'avenir", qui se tiendra du 4 au 6 novembre dans le Centre national Rossiya. Sergueï Lavrov interviendra lors de l'un des événements clés du symposium: la table ronde "L'avenir du monde multipolaire". La porte-parole de la diplomatie russe s’est dite aussi convaincue que "l'événement contribuerait au développement des contacts et à l'étude d'experts sur des sujets d'actualité pour toute l'humanité". L'événement réunira des scientifiques, des futurologues, des représentants de gouvernements et d'entreprises de plus de 40 pays, dont l'Autriche, l'Argentine, l'Inde, la Chine, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et d'autres. Parmi les invités: la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, la chef du Centre "Observatoire géopolitique pour les questions clés de la Russie" de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, ex-ministre des affaires étrangères de l’Autriche, Karin Kneissl, consul honoraire de Russie à St. John's (Canada) John Stewart Durrant, le directeur adjoint de Rossotrudnichestvo, Dmitri Polikanov, ainsi que le vice-recteur de l'Académie diplomatique du ministère russe des Affaires étrangères Oleg Karpovich . La discussion sera animée par le politologue Dmitry Simes. Le programme du colloque a été publié sur le site Internet: https://future.russia.ru/.

