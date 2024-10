https://fr.sputniknews.africa/20241030/presidentielle-americaine-quest-ce-qui-ronge-les-etats-unis-de-linterieur-1068946266.html

Présidentielle américaine: qu’est-ce qui ronge les États-Unis de l’intérieur?

Présidentielle américaine: qu'est-ce qui ronge les États-Unis de l'intérieur?

30.10.2024

Dans une semaine, le 5 novembre, des centaines de millions d'Américains se rendront aux urnes pour décider qui s'installera à la Maison-Blanche: la démocrate Kamala Harris ou le républicain Donald Trump.Sputnik Afrique vous propose un résumé de 5 problèmes internes aux États-Unis qui pourraient être décisifs lors des élections.InflationMême si l’inflation a ralenti depuis son pic de 9,1% en 2022, le plus élevé depuis 40 ans, elle continue d’éroder le pouvoir d’achat des Américains. En septembre, l'indice était de 2,5%.Après l’élection de Joe Biden, dont la reprise économique était une priorité absolue, les électeurs s’attendaient à un ralentissement de l’inflation après 4 années de hausses consécutives. Mais l’inflation continue d’augmenter, affectant les prix des denrées alimentaires et obligeant les travailleurs à s’endetter ou à emprunter pour joindre les deux bouts.ChômageLe taux de chômage aux États-Unis est tombé à 4,2%, avec 142.000 offres d'emploi en août, a annoncé le département du Travail en septembre. Ce chiffre est toutefois inférieur aux attentes du marché, qui prévoyait la création de 160.000 emplois. Malgré une légère baisse, il y a encore 7,1 millions de chômeurs dans le pays, ce qui explique la hausse des inscriptions au chômage, qui s'élevaient à 230 000 en septembre, contre 227.000 fin août.Croissance rapide de la dette publiqueLa dette nationale américaine a dépassé 35.000 milliards de dollars pour la première fois cette année, selon les données publiées en août par le département du Trésor américain. Ce montant a commencé à croître pendant une période d’augmentation des dépenses nécessaires pour lutter contre les conséquences de la pandémie de Covid-19. La tendance s’est poursuivie sous l’administration actuelle. En juillet, Jodey Arrington, président de la commission du budget de la Chambre des représentants du Congrès, a qualifié la dette nationale de "jalon troublant" et a appelé à une plus grande responsabilité budgétaire dans les dépenses publiques.ImmigrationC’est une des questions les plus sensibles de la politique américaine. L'immigration a été au cœur de l'affrontement entre le Président Joe Biden et le gouverneur républicain du Texas, Gregory Abbott, au sujet des passages illégaux de la frontière américaine avec le Mexique, qui ont augmenté de façon exponentielle au cours des 4 dernières années. Les politiques actuelles du gouvernement américain visant à freiner l'immigration sont considérées comme un échec. Selon une étude publiée en mai, environ 1,6 million de migrants ont réussi à entrer illégalement aux États-Unis par la frontière sud du pays.Soutien à Israël et à l'UkraineBien que ces problèmes semblent externes, ils affectent directement l'inflation et les capacités de défense des États-Unis, alors que les conflits prolongés épuisent les arsenaux du pays. Les États-Unis ont dépensé plus de 1,8 milliard de dollars en intercepteurs depuis le début de l’offensive israélienne et ont maintenu un flux constant d’armes vers l’Ukraine. Le Washington Post a récemment publié un article affirmant que les États-Unis n’ont pas construit une base industrielle de défense conçue pour une guerre d’usure à grande échelle en Europe et au Moyen-Orient.

