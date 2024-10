https://fr.sputniknews.africa/20241030/les-gardes-frontieres-polonais-ont-battu-un-groupe-de-migrants-dont-plusieurs-africains-1068948027.html

Les gardes-frontières polonais ont battu un groupe de migrants, dont plusieurs Africains

Ce groupe tentait de pénétrer illégalement en Pologne. Ils ont été refoulés en Biélorussie, rapporte le média russe Izvestia. 30.10.2024, Sputnik Afrique

"Ils m'ont frappé à la tête, m'ont causé beaucoup de douleur, puis ils m'ont renvoyé en Biélorussie. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici. J'ai mal au dos, au cœur et à la tête", témoigne l’un des migrants, un Somalien. "Après mon séjour en Pologne, j’ai encore plus besoin d’aide", ajoute-t-il.Des médecins biélorusses ont administré les premiers secours aux migrants.Le 28 octobre, le Président polonais avait annoncé son intention d'ériger un "rideau de fer" à la frontière orientale du pays.

