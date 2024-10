Le groupement Nord a frappé quatre brigades ukrainiennes et repoussé deux contre-attaques. Les pertes ennemies s'élèvent à 70 militaires.

Le groupement Ouest a libéré la localité de Krouglyakovka, dans la région de Kharkov. Les effectifs de quatre brigades ennemies ont été frappés et cinq contre-attaques ont été repoussées. L'armée de Kiev a perdu 410 soldats, mais aussi un obusier M119 américain. Cinq dépôts de munitions ont été détruits.

Le groupement Sud a continué à avancer dans les profondeurs des défenses ennemies, frappant neuf brigades ukrainiennes et repoussant deux contre-attaques des unités des 24e et 28e brigades mécanisées des forces armées ukrainiennes. Les pertes ennemies s'élèvent à 520 hommes, un canon automoteur Caesar français, ainsi qu'un véhicule blindé de transport de troupes M113 et un obusier M777, tous deux américains. Deux dépôts de munitions ont été anéantis.