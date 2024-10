https://fr.sputniknews.africa/20241030/les-elections-en-afrique-sont-mieux-organisees-quen-occident-selon-la-chambre-civile-russe-1068954570.html

Les élections en Afrique sont mieux organisées qu'en Occident, selon la Chambre civile russe

Certains pays africains favorisent l'inclusivité et l'accessibilité lors de divers scrutins, alors que l'Occident ne respecte pas ses propres critères... 30.10.2024, Sputnik Afrique

Les critères d'objectivité électorale imposés mais non respectés par l'Occident font grincer des dents la majorité mondiale, a indiqué Pavel Andreïev, membre de la Commission électorale centrale russe, cité dans un rapport de la Commission civile russe sur les missions d'observation russes aux élections à l'étranger en 2023.En 2023, la Russie a envoyé ses observateurs dans de nombreux pays, notamment des pays africains comme l'Angola, la République du Congo, Eswatini, le Kenya, le Sénégal, et la Tunisie. Voici quelques faits intéressants sur les systèmes électoraux des pays publiés dans le rapport de la Chambre civile:Horaires de vote:Les électeurs des pays africains visités par les observateurs russes ont le plus de temps pour voter. En Guinée-Bissau, au Zimbabwe et en Eswatini, les bureaux de vote sont ouverts pendant 12 heures (de 7h00 à 19h00), contre 10 heures en Argentine et 9 heures au Cambodge.Accessibilité et inclusivité:La Guinée-Bissau rend le scrutin accessible aux électeurs analphabètes, leur permettant de voter en plaçant leur empreinte digitale dans la case souhaitée du bulletin de vote.Le Zimbabwe fait preuve d'inclusivité avec des isoloirs adaptés aux personnes handicapées dans chaque bureau de vote.Émancipation électorale:Les lois électorales d'Eswatini et d'Argentine sont parmi les plus progressistes au monde: les étrangers qui résident dans ces pays ont le droit de voter.Vote en plein air:De nombreux bureaux de vote en Guinée-Bissau sont situés en extérieur. Cela rend le scrutin vulnérable aux conditions météo. Étant donné que certaines zones peuplées disposent d'un système peu développé de marquage des rues et de numérotation des bâtiments, les principaux repères topographiques sont des bâtiments publics et les maisons de résidents célèbres.Logistique:L'Eswatini impose les normes les plus élevées: si une personne inscrite sur la liste électorale nationale arrive dans un autre bureau de vote que celui auquel elle est affectée, alors la Commission électorale de circonscription est obligée d'organiser un transfert vers le bon bureau de vote. En outre, pour la commodité des électeurs, des transports publics gratuits ont été organisés jusqu'au centre commercial et d'exposition de Mavuso, où le vote anticipé a eu lieu de manière centralisée.

