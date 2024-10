https://fr.sputniknews.africa/20241030/les-brics-sont-la-reponse-du-sud-aux-abus-economiques-de-loccident-selon-un-responsable-indien-1068955022.html

Les BRICS sont la réponse du Sud aux abus économiques de l'Occident, selon un responsable indien

Les pays en développement jouent un rôle de plus en plus important dans la finance internationale, en particulier les BRICS, a déclaré à Sputnik Baijayant... 30.10.2024, Sputnik Afrique

Les BRICS sont devenus l'un des "moteurs de la croissance économique mondiale" et il est naturel qu'ils jouent un rôle de plus en plus marqué dans le système financier international, a déclaré à Sputnik Baijayant Panda, vice-président du Bharatiya Janata, le parti au pouvoir en Inde.Une coordination plus étroite, y compris financière, constitue une évolution importante et aura un impact positif sur le commerce, à la fois intergroupes et mondial, ajoute-t-il.Un sommet des BRICS s'est récemment tenu dans la ville russe de Kazan alors que la Russie assure cette année la présidence tournante du groupe. Les dirigeants des pays membres ont discuté de l'élargissement des échanges en monnaies locales, de la possibilité de créer une monnaie commune des BRICS. Ils ont également élaboré des critères pour les États partenaires du groupe puisque de plus en plus de pays souhaitent rejoindre cette association.

