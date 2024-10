https://fr.sputniknews.africa/20241030/le-tchad-se-felicite-dobtenir-une-notation-b-b-de-lagence-sp-1068944214.html

Le Tchad se félicite d'obtenir une notation "B-/B" de l'agence S&P

L'agence S&P a attribué au Tchad la note de B-/B pour sa première notation sur les marchés financiers, en haut du classement des pays de la communauté... 30.10.2024, Sputnik Afrique

L'agence S&P a attribué au Tchad la note de B-/B pour sa première notation sur les marchés financiers, en haut du classement des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), a annoncé mardi le gouvernement tchadien."L'agence de notation Standard & Poor's a attribué une notation inaugurale de B-/B avec une perspective stable à la République du Tchad, notation la plus élevée pour les pays de la zone CEMAC", se félicite dans un communiqué le ministère tchadien des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan."Nous espérons que les réformes économiques vont s'accélérer au Tchad après la transition politique" pour soutenir les activités économiques à moyen terme, note l'agence S&P dans une analyse publiée sur son site internet. Elle souligne toutefois que la croissance et le budget restent "hautement vulnérables" à la volatilité du marché mondial du fait de la dépendance aux exportations de pétrole."L'obtention de cette notation de crédit inaugurale, la première de l'histoire du Tchad, représente une étape charnière", dit le communiqué du gouvernement en rappelant le contexte du "rétablissement de l'ordre constitutionnel" dans un pays en transition politique depuis 2021.

