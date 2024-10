https://fr.sputniknews.africa/20241030/le-sommet-des-brics-a-kazan-a-ete-un-succes-total-1068944725.html

Le sommet des BRICS à Kazan a été un "succès total"

Le sommet des BRICS à Kazan a été un "succès total"

Le sommet renforcera l'unité des pays du Sud, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères. 30.10.2024, Sputnik Afrique

"Ce sommet contribuera non seulement à maintenir la dynamique de développement de la coopération entre les BRICS, mais également à renforcer l'unité des pays du Sud afin qu'ils puissent jouer leur rôle important et constructif dans la stabilisation de la situation internationale actuelle", a déclaré Wang Yi lors d'une réunion avec un vice-ministre russe des Affaires étrangères. La Chine est satisfaite du niveau actuel de développement des relations bilatérales. Leur dynamique est saine et stable, ce qui répond aux intérêts communs des deux pays, selon le diplomate chinois.La période actuelle est "la meilleure de l'histoire des relations entre la Russie et la Chine", a fait savoir Andreï Rudenko.

