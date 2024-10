https://fr.sputniknews.africa/20241030/le-parti-zimbabween-zanu-pf-exhorte-a-rebaptiser-les-provinces-pour-remplacer-les-noms-coloniaux-1068952095.html

Le parti zimbabwéen Zanu-PF exhorte à rebaptiser les provinces pour remplacer les "noms coloniaux"

Le parti zimbabwéen Zanu-PF exhorte à rebaptiser les provinces pour remplacer les "noms coloniaux"

L’initiative a été lancée le 26 octobre par le Zanu-PF, parti au pouvoir, à l’issue d’une conférence nationale annuelle. 30.10.2024, Sputnik Afrique

"Concernant l'héritage de la guerre de libération, le parti exhorte le gouvernement d'accélérer le changement de nom des provinces et de supprimer les noms coloniaux, qui divisent la nation", a déclaré Patrick Chinamasa, secrétaire aux affaires juridiques du Zanu-PF.Le parti a également appelé le gouvernement à rénover et à entretenir tous les monuments aux héros nationaux dans les provinces et les districts. De plus, le mouvement a chargé le gouvernement de donner la priorité au "déblocage des ressources pour les exhumations et les réinhumations des anciens combattants de la lutte de libération", selon Patrick Chinamasa.Mi-octobre, une démarche similaire a été entreprise par les autorités militaires nigériennes. À Niamey, plusieurs rues et monuments ont été rebaptisés pour rompre avec "les souffrances et les brimades subies par notre peuple pendant l’épreuve de la colonisation" française, selon le porte-parole du CNSP.

