https://fr.sputniknews.africa/20241030/journees-de-la-robotique-et-des-technologies-educatives-innovantes-a-lusaka-en-zambie-1068955411.html

Journées de la robotique et des technologies éducatives innovantes à Lusaka, en Zambie

Journées de la robotique et des technologies éducatives innovantes à Lusaka, en Zambie

Sputnik Afrique

Des centaines d'étudiants et enseignants zambiens ont pu assister à des ateliers de robotiques et de réalité virtuelles lors des Journées de la robotique de... 30.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-30T19:47+0100

2024-10-30T19:47+0100

2024-10-30T19:47+0100

afrique subsaharienne

zambie

robot

robotique

réalité virtuelle

réalité augmentée

casque réalité virtuelle

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/1e/1068953498_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_24317eeb43f88313de5244f6a2647a6a.jpg

Les Journées de la robotique et des technologies éducatives innovantes ont commencé à Lusaka, en Zambie. À cette occasion, la Maison russe a chargé l'Université électrotechnique de Saint-Pétersbourg de programmer divers événements dans le but de transférer des technologies éducatives innovantes et de vulgariser la science.Dans son discours de bienvenue, le ministre zambien de l'Éducation, Douglas Syakalima, a exprimé l'espoir que chaque cours de programmation et de robotique rapprocherait la Zambie d'un avenir technologiquement avancé. Il a souligné que l'avenir de l'innovation technologique en Zambie commençait par l'inspiration des jeunes et a exprimé sa gratitude à la partie russe pour l'organisation de l'événement, espérant davantage de collaborations de ce type à l'avenir.Les Journées de la robotique comprennent:Plus de 300 personnes ont participé aux activités pour le seul premier jour.

afrique subsaharienne

zambie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, zambie, robot, robotique, réalité virtuelle, réalité augmentée, casque réalité virtuelle