Accident d'hélicoptère en RDC: deux militaires tués

Accident d'hélicoptère en RDC: deux militaires tués

Un hélicoptère des forces armées de la RDC s'est écrasé au nord de Kinshasa, le crash a coûté la vie à deux personnes, selon l'Agence congolaise de presse. 30.10.2024, Sputnik Afrique

Le crash d'un hélicoptère des forces armées de la République démocratique du Congo a fait deux morts à l'aérodrome de N'dolo, au nord de Kinshasa, relate l'Agence congolaise de presse.Un individu a survécu, selon le bourgmestre de la commune de Barumbu cité par l'agence.L’incident, dont la cause reste encore inconnue, s’est produit aux alentours de 11h00, précise le média Actualité.cd se référant à un responsable politique de Kinshasa.Des équipes de secours, dont un véhicule anti-incendie, ont été immédiatement déployées pour maîtriser les flammes.Situé dans la commune de Barumbu, en bordure de la rivière Funa et non loin de Kalamu, l’aéroport de N’dolo est principalement utilisé pour des avions légers, rappelle Actualité.cd.

