"Volodymyr Zelensky se prend pour le maître du monde"

Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, n'est pas le bienvenu à se rendre en Ukraine après sa visite en Russie au sommet des BRICS de Kazan. Au micro... 29.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-29T15:04+0100

"On a une sorte de personnage qui par moment, excusez-moi mais pour moi ça m'inquiète quand je vois son comportement qui est totalement caractériel, irascible et qui se prend pour le maître du monde. Voilà, il a refusé le secrétaire général de l'ONU sur son territoire. Voilà, ça en dit plus long que tout le reste. Voilà, Monsieur. Vous savez, je pense que pour Monsieur Zelensky, tout le monde doit être à ses ordres et aligné sur ses positions. Le secrétaire général de l'ONU, il a un peu moins où il a à peu près 200 États dans son organisation. Il doit tenir compte de tout le monde", a déclaré l'eurodéputé français Thierry Mariani dans le nouveau podcast de Zone de Contact.Retrouvez également dans ce podcast:- Issoufou Boubacar Magagi, consultant indépendant nigérien en finances publiques, sur la suspension de la production du site d'Arlit décidée par Orano, le géant français de l'uranium;- Sergei Drougov, médecin-chef adjoint en pédiatrie à l'hôpital central de Borovichi, dans la région de Novgorod ainsi que les docteurs Frezer Girma et Medes Shimekit, pédiatres éthiopiennes, sur l'arrivée de médecins russes en Éthiopie.- Dr Ongama Mtimka, directeur par intérim du Raymond et Saba Centre pour la Gouvernance et le Leadership à l'université Nelson Mandela sur la lutte contre le néocolonialisme.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

