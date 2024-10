https://fr.sputniknews.africa/20241029/une-mission-commerciale-russe-lance-ses-activites-a-alger-1068936073.html

Une mission commerciale russe lance ses activités à Alger

Une mission commerciale russe lance ses activités à Alger

Sputnik Afrique

C’est ce qu’a rapporté son organisateur, le Centre russe d'exportation, le 28 octobre. "14 entreprises ont visité l'Algérie: fabricants de matériaux de... 29.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-29T14:03+0100

2024-10-29T14:03+0100

2024-10-29T14:03+0100

russie

algérie

commerce

maghreb

exportations

économie

chiffre d'affaires

contrat

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/06/1045444036_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf527293a24a4b0c9db7709e34f50e26.jpg

Les participants à l'événement auront des rencontres B2B avec des représentants d'entreprises algériennes, ce qui devrait ouvrir des opportunités pour établir de nouvelles relations commerciales et conclure des contrats.Les entreprises russes pourront également présenter leurs produits. Ce n'est pas la première mission commerciale en Algérie du Centre russe d'exportation. En 2023, lors d’un événement similaire à Alger, les entreprises des deux pays ont conclu plus de 10 contrats.Toujours en 2023, la Russie et l'Algérie ont conclu une Déclaration sur un partenariat stratégique approfondi, qui fait de cet État l'un des marchés prioritaires du Centre d'exportation russe.Or, la mission commerciale en Algérie constitue une initiative importante dans le cadre du programme d'État de soutien aux exportations russes hors ressources.En effet, la coopération russo-algérienne affiche une croissance: le chiffre d'affaires des échanges commerciaux entre les deux pays a été multiplié par 2,2 et s'élevait à la fin de 2023 à 3,7 milliards de dollars.

russie

algérie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, algérie, commerce, maghreb, exportations, économie, chiffre d'affaires, contrat