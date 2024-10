https://fr.sputniknews.africa/20241029/une-autre-video-montrant-les-mercenaires-etrangers-qui-ont-tente-de-violer-la-frontiere-russe--1068928307.html

Une autre vidéo montrant les mercenaires étrangers qui ont tenté de violer la frontière russe

Une autre vidéo montrant les mercenaires étrangers qui ont tenté de violer la frontière russe

Une nouvelle vidéo montrant les corps et les armes des mercenaires étrangers qui ont tenté de violer la frontière russe a été publiée par le Service fédéral de... 29.10.2024, Sputnik Afrique

Sur les images, on peut voir diverses munitions et effets personnels, ainsi que deux drapeaux canadiens.Cette tentative d’incursion dans la région russe de Briansk a été déjouée le 28 octobre par les forces russes.Selon le FSB, un tatouage du régiment de reconnaissance parachutiste de l'infanterie américaine a été trouvé sur le corps de l'un des mercenaires éliminés. Parmi eux, se trouvent des citoyens des États-Unis, de la Pologne et du Canada, a indiqué la porte-parole de la diplomatie russe.

