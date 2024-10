https://fr.sputniknews.africa/20241029/un-acte-dintolerance-en-matiere-de-sport-et-un-acte-purement-dictatorial-1068941164.html

"Un acte d'intolérance en matière de sport et un acte purement dictatorial"

"Un acte d'intolérance en matière de sport et un acte purement dictatorial"

C'est ainsi que l'analyste politique burkinabè Bayala Lianhoué Imhotep a qualifié la décision de l'Union cycliste internationale de retirer le Tour du Faso du... 29.10.2024

C'"est un acte antidémocratique", a-t-il indiqué à Sputnik Afrique. Quelques nations utilisent ainsi l'Union comme un instrument pour régler leurs divergences géopolitiques et politiques avec d'autres pays, selon lui.Bayala Lianhoué Imhotep s'est solidarisé avec le ministre d'État burkinabè Bassolma Bazié. Ce dernier a affirmé que le Burkina Faso invite souverainement qui il veut.Et de rappeler le cas des Jeux olympiques de Paris, où la même discussion avait lieu, "où on disait que la Russie, au vu de son opération spéciale en Ukraine, ne peut pas et ne doit pas participer".

