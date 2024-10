https://fr.sputniknews.africa/20241029/renaissance-de-severodonetsk-le-maire-sur-le-chemin-vers-la-reconstruction-de-la-ville-du-donbass-1068943484.html

Renaissance de Severodonetsk: le maire sur le chemin vers la reconstruction de la ville du Donbass

Renaissance de Severodonetsk: le maire sur le chemin vers la reconstruction de la ville du Donbass

Lorsque les forces russes ont pris le contrôle de la ville en juillet 2022, "de 8.000 à 10.000 habitants y vivaient encore dans des conditions horribles"... 29.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-29T20:07+0100

2024-10-29T20:07+0100

2024-10-29T21:03+0100

Le soutien russe, notamment des générateurs et des douches extérieures improvisées, a contribué à répondre aux besoins de base.Dans les mois qui ont suivi, les efforts pour restaurer la ville ont ​​conduit à des progrès significatifs, et sa population s'élève aujourd'hui à près de 40.000 habitants.La ville a notamment commencé à reconstruire des logements initialement jugés irréparables dans les bâtiments endommagés par le feu et partiellement détruits.

