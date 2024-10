https://fr.sputniknews.africa/20241029/moscou-pret-a-accroitre-ses-exportations-de-gaz-dengrais-et-de-produits-agricoles-vers-la-tanzanie-1068940081.html

Moscou prêt à accroître ses exportations de gaz, d'engrais et de produits agricoles vers la Tanzanie

Moscou prêt à accroître ses exportations de gaz, d'engrais et de produits agricoles vers la Tanzanie

C'est le ministre russe du Développement économique qui a fait part de cette détermination au cours de la réunion de la commission intergouvernementale... 29.10.2024, Sputnik Afrique

Maxime Rechetnikov a aussi cité d'autres domaines pour la "diversification d'échanges commerciaux": Les sociétés russes sont également en mesure de construire des éoliennes et des installations solaires "de toute capacité et complexité", a souligné M. Rechetnikov. De son côté, la Russie achète à la Tanzanie du tabac brut, du café, du thé et des fruits, a précisé le haut responsable.

