Mercenaires étrangers à la frontière russe: l'Ukraine peine à former ses propres unités spéciales

29.10.2024

Le recours à du personnel militaire occidental provenant d'unités d'élite telles que les rangers américains suggère que l’Ukraine éprouve des difficultés à former et à entraîner ses propres troupes spécialisées, a estimé un expert militaire brésilien auprès de Sputnik.En effet, l’un des mercenaires éliminés hier portait un tatouage du 75e régiment de Rangers de l'armée américaine.Selon lui, "l’Ukraine n’en aura peut-être pas assez pour couvrir les deux fronts." De plus, ces groupes de sabotage collectent des renseignements et étudient les points faibles qui pourraient par la suite s'avérer utiles pour le commandement de l'Otan et les opérations futures sur les territoires russes, a noté M. Farinazzo.Les garde-frontières russes ont éliminé le 28 octobre quatre membres du groupe de sabotage dans la région russe de Briansk et réalisé une frappe d'artillerie sur le reste du groupe en fuite.Parmi les mercenaires neutralisés figurent des citoyens des États-Unis, de Pologne et du Canada, a fait savoir la porte-parole de la diplomatie russe.

