"Maintenant ils utilisent les mercenaires étrangers pour des missions sur les territoires russes"

"Maintenant ils utilisent les mercenaires étrangers pour des missions sur les territoires russes"

Sputnik Afrique

Pour la journaliste française Christelle Néant, la récente tentative d'incursion de mercenaires de Kiev dans la région russe de Briansk doit "recevoir une...

Selon elle, l'Occident, "pas seulement les États-Unis", s'implique de manière plus ou moins directe dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie.Dans le même temps, Mme Néant estime que cette opération échouée "sent vraiment le coup médiatique pour essayer de remettre l'Ukraine sur le devant de la scène" sur fond de récents succès des forces russes sur le champ de bataille.

