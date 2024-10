https://fr.sputniknews.africa/20241029/le-17e-salon-international-de-lartisanat-de-ouagadougou-bat-son-plein-1068942716.html

Le 17e Salon international de l’artisanat de Ouagadougou bat son plein

Le 17e Salon international de l'artisanat de Ouagadougou bat son plein

Parmi ses centaines de participants et des milliers de produits exposés, on peut bien trouver des produits artisanaux russes. 29.10.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/1d/1068942551_41:0:1202:653_1920x0_80_0_0_89aa210592ed8cd303169800580b6965.png

Ces objets suscitent de l'intérêt des visiteurs dont certains souhaitent acheter les échantillons, confie à Sputnik Afrique le président de l’association russo-burkinabè "African Initiative". "C'est le salon d'échange, de partage et de culture", avance Soumaïla Ayo Azenwo. "Notre objectif est que, aux prochaines éditions, les artisans russes puissent s'approprier ce salon qui est d'envergure internationale et africaine", explique-t-il. Pour lui, l'organisation est parfaite et la sécurité est également au rendez-vous. L'édition 2024 a ouvert ses portes le 25 octobre et va durer jusqu'au 3 novembre. Le salon se tient sous le thème "Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation". Le Mali et le Niger sont des invités spéciaux de l'événement. Avec le pays hôte, ils animent le village de l'AES, dont tous les trois font partie.

