L'armée russe libère deux villes et deux villages en république populaire de Donetsk

Il s'agit de la ville de Gorniak et de Sélidovo et des villages de Katerinovka et de Dobrovolié, précise le ministère russe de la Défense. 29.10.2024, Sputnik Afrique

Points clés du nouveau rapport ministériel sur l'opération militaire spéciale en Ukraine:La prise de Sélidovo ouvre aux troupes russes la voie menant à la ville de Pokrovsk, l'une des plus grandes villes et stratégiques à l'ouest de la RPD, précise la Défense russe.

