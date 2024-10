https://fr.sputniknews.africa/20241029/la-russie-appelle-a-une-cessation-rapide-des-hostilites-au-soudan-1068930795.html

Moscou appelle à une cessation rapide des hostilités au Soudan

"À l'étape actuelle, la cessation des hostilités le plus rapidement possible est prioritaire. Immédiatement après la fin de la phase aiguë de ce conflit... 29.10.2024, Sputnik Afrique

La Russie considère le Conseil de souveraineté comme la plus haute autorité légitime au Soudan. Elle préconise la préservation de l’unité, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de ce pays, a souligné Vassili Nebenzia dans son discours du 28 octobre.En outre, Moscou s'oppose catégoriquement à la politisation de l’aide humanitaire, que ce soit au Soudan ou ailleurs, a ajouté le diplomate.Et d'espérer que le Conseil de sécurité adoptera une approche "équilibrée et responsable" qui tiendra compte "à la fois des réalités actuelles du conflit soudanais et de la complexité du contexte historique de ce pays".

