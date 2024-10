https://fr.sputniknews.africa/20241029/il-y-a-reellement-un-changement-de-la-gouvernance-mondiale-qui-est-en-place-1068934016.html

"Il y a réellement un changement de la gouvernance mondiale qui est en place"

"Il y a réellement un changement de la gouvernance mondiale qui est en place"

Sputnik Afrique

Le sommet des BRICS en Russie a apporté une nouvelle dimension à la géopolitique mondiale. Henri Doué Tai, président de la CCI ivoiro-russe, et François... 29.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-29T12:23+0100

2024-10-29T12:23+0100

2024-10-29T12:27+0100

marché en main

podcasts

sommet des brics à kazan (2024)

géopolitique

occident

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/1d/1068933624_58:0:1224:656_1920x0_80_0_0_c15f6416a218a3d117ef6a631ea48ebe.jpg

«Il y a réellement un changement de la gouvernance mondiale qui est en place» Sputnik Afrique Le sommet des BRICS en Russie a apporté une nouvelle dimension à la géopolitique mondiale. Henri Doué Tai, président de la CCI ivoiro-russe, et François Meylan, chef d’entreprise, conseiller financier et essayiste suisse, commentent cet événement majeur dans la nouvelle émission de Marché en Main.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Henri Doué Tai, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie ivoiro-russe, ainsi que François Meylan, ancien officier de renseignement militaire, chef d’entreprise, conseiller financier et essayiste suisse, reviennent sur la dimension géopolitique du sommet des BRICS en Russie et ce que cela signifie pour l’Occident.Sur le message envoyé par les BRICS à l’issue du sommet de Kazan, le président de la CCI ivoiro-russe lance : "Les BRICS, c’est pour longtemps. Ils avaient dit que la Russie était isolée. On a vu que la Russie n'est pas isolée. Et ça fait un début. Vous verrez après ce sommet, vous verrez peut-être qu’il y aura d’autres pays qui seront pris aux BRICS"."Il y a en tout cas un dossier où les BRICS étaient unanimes, c’est qu'ils ont dit ‘plus comme avant’, c'est-à-dire qu’ils ne veulent plus revivre le passé. C'est fini ça. […] Ce n’est pas un sommet belliciste, ce n’est pas un sommet sanction, ce n’est pas un sommet contre l'Occident, c'est tout simplement ‘nous disons non, on existe’. Cela représente quand même 42 % de la population mondiale. Et il y a d'autres pays qui sont actuellement candidats, et ils vont rapidement représenter la moitié, voire plus de la moitié de la population mondiale", estime le conseiller financier et essayiste suisse.À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

occident

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

podcasts, sommet des brics à kazan (2024), géopolitique, occident, afrique, аудио