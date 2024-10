https://fr.sputniknews.africa/20241028/tunisie-la-celebration-du-centenaire-de-la-fin-du-service-de-lescadre-russe--1068924148.html

Tunisie: la célébration du centenaire de la fin du service de l'escadre russe

L'inauguration de l'exposition "Sous le soleil de l'Afrique: les Russes en Tunisie" a eu lieu à la Maison de la Culture Cheikh Idriss, à Bizerte.

L'escadre russe est une formation tactique de navires de la marine impériale russe qui a participé à l'évacuation de l'armée russe de Crimée en 1920, après la Révolution d'octobre en Russie. En octobre 1924, après la reconnaissance par Paris du gouvernement soviétique, l'escadre russe a officiellement été dissoute.L'événement a réuni plus de 100 participants:L'exposition reflète des moments importants de la vie de plus de 6.000 émigrés russes en Tunisie et leur contribution au développement de la société locale. Elle comprend deux volets, consacrés à la formation et à la vie de la communauté russe en Tunisie.Ses organisateurs:avec le soutien de:

