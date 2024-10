https://fr.sputniknews.africa/20241028/tentative-de-renforcer-larmee-ukrainienne-un-expert-iranien-sur-la-presence-de-mercenaires-us-1068926168.html

Tentative de renforcer l'armée ukrainienne: un expert iranien sur la présence de mercenaires US

Tentative de renforcer l'armée ukrainienne: un expert iranien sur la présence de mercenaires US

Sputnik Afrique

Les preuves sur ce sujet présentées par le FSB témoignent d'une implication directe des États-Unis dans le conflit contre la Russie, explique à Sputnik Ali... 28.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-28T18:08+0100

2024-10-28T18:08+0100

2024-10-28T18:08+0100

opinion

russie

ukraine

états-unis

mercenaires

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102278/24/1022782496_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_c784f58b042634ce471f793355542c8e.jpg

Moscou a passé par différents niveaux pour faire comprendre à Washington que la participation de ses combattants dans les attaques contre le sol russe était inacceptable, ajoute le spécialiste en relations internationales. Cette ingérence US est susceptible d'entraîner de graves conséquences et ne fera qu'élargir l'étendue de la guerre, alerte Ali Shir Yazdani. En général, les mercenaires qui combattent pour un pays qui n'est pas le leur sont enclins à commettre des actes cruels et violents, fait-il remarquer.

russie

ukraine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, russie, ukraine, états-unis, mercenaires