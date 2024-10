https://fr.sputniknews.africa/20241028/les-brics-peuvent-creer-un-reseau-economique-alternatif-pour-reduire-leur-dependance-a-loccident-1068913167.html

Les BRICS peuvent créer un réseau économique alternatif pour réduire leur dépendance à l'Occident

C'est ce qu'a indiqué à Sputnik Afrique Dr Haitham Omran, professeur en sciences politiques et en droit international à l'Université de Suez, en Égypte. 28.10.2024, Sputnik Afrique

La coopération au sein des BRICS est un catalyseur pour un monde plus multipolaire, selon l'expert. Elle accélèrera potentiellement la croissance économique au sein du bloc et offrant à l'Afrique de nouveaux partenariats, a-t-il précisé.Les BRICS ont une approche unique à l'égard de l'Afrique, et la politique de la Russie, bon exemple, est inconditionnelle, contrairement aux pays occidentaux, a-t-il souligné.L'absence historique de colonialisme russe en Afrique en fait un partenaire plus attrayant pour de nombreux pays africains, a également souligné l'expert.Les BRICS peuvent aussi contribuer à la stabilité dans les zones touchées par les conflits, selon lui. Et cela renforcerait encore leur attractivité pour les nations africaines.Le Dr Omran a noté un rejet mondial croissant de l'ordre international actuel, "l'existence d'une puissance internationale ou d'unités qui contrôlent le destin des pays d'une manière ou d'une autre sur le plan politique et économique".De nombreux pays ne considèrent plus le système international actuel comme efficace, en témoigne, d'après l'expert, son incapacité à résoudre de nombreuses crises politiques, économiques et militaires.

