Le Mali établit une coopération polyvalente avec une université russe

Une délégation malienne a été accueillie par l’université de Tchouvachie, située dans la république russe du même nom, située à environ 600 km de Moscou. 28.10.2024, Sputnik Afrique

Aux termes de cette visite, les deux parties ont convenu de réaliser des activités dans divers domaines, dont:À travers son université, la Tchouvachie entend coopérer davantage avec l’Afrique.La république accueille déjà sur son sol plus de 1.000 étudiants africains. Son université promeut activement les relations interuniversitaires avec plusieurs pays dont le Kenya, l’Éthiopie et la Namibie. L’établissement développe aussi un programme d’enseignement à distance et à plein temps en russe.

