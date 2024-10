La semaine dernière, le père du fondateur de WikiLeaks a assisté au sommet des BRICS à Kazan. Cet événement a permis de dresser le bilan de la présidence russe du groupe en 2024. M. Shipton a dit avoir apprécié le voyage dans cette ville russe, capitale de la république russe du Tatarstan. Sa brève connaissance a été "étonnamment bonne et agréable", révèle-t-il.

Le "centre de gravité" du monde s'est déplacé vers les BRICS, selon le père de Julian Assange

"C'était formidable de voir l'habileté avec laquelle la Russie, la Chine et l'Inde, qui ont chacune des cultures très distinctes et anciennes, ont temporisé pour rassembler ces cultures afin de former les BRICS, le bloc international des puissances non-occidentales", a déclaré à Sputnik John Shipton.