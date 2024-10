https://fr.sputniknews.africa/20241028/la-syrie-soigne-les-deplaces-libanais-alors-que-son-systeme-de-sante-souffre-des-sanctions-us-1068924502.html

La Syrie soigne les déplacés libanais alors que son système de santé souffre des sanctions US

La Syrie soigne les déplacés libanais alors que son système de santé souffre des sanctions US

Les restrictions imposées par Washington rendent inaccessibles des équipements médicaux complexes et de nombreux médicaments

Le traitement des maladies chroniques représente le plus grand défi dans cette situation, révèle Redan Zahreddin, médecin-chef d'un centre médical situé dans un camp de réfugiés dans la banlieue de Damas. À cause du blocus économique, il est très compliqué de trouver des matières premières pour fabriquer des médicaments, ajoute-t-il. Le matériel médical fait également défaut. Malgré cette pénurie associée à des infrastructures détruites, des milliers d'enfants libanais ont été pris en charge, souligne Rafia al Hamid, pédiatre de l'équipe médicale mobile. Lui-même consulte une quarantaine d'enfants par jour, dont la plupart se plaignent de douleurs pulmonaires. Elles résultent de la fumée et de la poussière à la suite des bombardements israéliens, explique-t-il. De plus, les petits patients ont besoin d'assistance psychologique. Après tout ce qu'ils ont vu et entendu, le traumatisme est toujours présent. Pour y faire face, les enfants ont besoin de l'accompagnement quotidien de spécialistes, et donc d'un centre de soutien psychologique, pointe Rafia al Hamid.

