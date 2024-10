https://fr.sputniknews.africa/20241028/en-adherant-aux-brics-les-pays-cherchent-a-fuir-lemprise-du-dollar-selon-un-vice-ministre-russe-1068915544.html

En adhérant aux BRICS, les pays cherchent à fuir l'emprise du dollar, selon un vice-ministre russe

"Nous choisissons cette voie pour renforcer la souveraineté de nos pays, pour nous éloigner du dollar, qui nous est imposé et qui est utilisé par les...

Les BRICS ne sont pas une association occidentale, mais ils ne sont pas non plus un groupe anti-occidental, a-t-il souligné lors du IVe Forum international "Russie - Proche-Orient". Les BRICS réunissent 10 pays, à savoir la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Éthiopie. Après le récent sommet du bloc en Russie, 13 pays ont reçu le statut de partenaires.

