De quoi les Présidents algérien et égyptien ont-ils convenu au Caire?

De quoi les Présidents algérien et égyptien ont-ils convenu au Caire?

28.10.2024

2024-10-28T07:05+0100

2024-10-28T07:05+0100

2024-10-28T07:05+0100

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, dimanche soir au Caire en Egypte, que les deux pays convenaient de l'importance d'approfondir la coordination et la concertation autour des questions arabes et de tout ce qui concerne la région.Dans une déclaration conjointe à la presse avec son homologue égyptien, M. Abdel Fattah al-Sissi, au terme de leurs entretiens au Palais présidentiel d'Al-Ittihadiya au Caire, le président de la République a précisé que sa visite en Egypte, pays frère, était cordiale et fraternelle, indiquant être convenu avec son homologue égyptien "de l'importance d'approfondir la coordination et la concertation en place entre les deux pays autour de plusieurs questions d'intérêt pour la nation arabe et la région".Il a fait état d'une entente parfaite et d'une volonté commune d'œuvrer de concert à la concrétisation de nouveaux investissements, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'habitat et de la construction. Il a assuré, dans ce contexte, que "les entreprises égyptiennes qui souhaitent investir dans notre pays sont les bienvenues", indiquant "avoir donné le feu vert au ministre de l'Habitat pour travailler avec les sociétés égyptiennes dans le domaine de l'architecture et de la construction des villes nouvelles".Le président de la République a souhaité, dans ce cadre, voir la grande commission mixte algéro-égyptienne se réunir début 2025, en vue d'envisager "l'amorce d'une nouvelle étape en matière d'investissements et d'échanges à tous les niveaux".Après avoir adressé ses remerciements au président égyptien pour "l'accueil chaleureux" qui lui a été réservé dans son pays, le président de la République a affirmé qu'"on ne saurait évoquer la Révolution algérienne sans rappeler le soutien et l'aide de l'Egypte à tous les peuples en quête d'affranchissement du colonialisme"."Nos relations avec l'Egypte sont fortes et reposent sur des bases fraternelles solides et plus de 70 ans de lutte commune dans la défense des fondements de la nation arabe", a-t-il ajouté, réitérant, par là même, ses remerciements au président égyptien et à son peuple, ainsi qu'à tous ceux qui ont aidé la glorieuse Révolution de Novembre.S'agissant de la situation en Palestine, le président de la République a déclaré : "nous sommes accablés par le génocide quotidien et la famine engendrée par l'occupation israélienne, à travers la rareté des ressources en eau, en nourriture et en médicaments et la fermeture des hôpitaux".C'est un "véritable génocide", a-t-il dit, saluant le peuple palestinien pour sa "résilience, son attachement à sa terre et son refus de subir un nouvel exil". Il a, à cet égard, souligné que l'Algérie et l'Egypte tentent de "remédier à la situation avec l'initiative du président al-Sissi pour l'acheminement des besoins à la population de la bande de Ghaza, en attendant une solution définitive qui doit permettre aux Palestiniens de reprendre possession de leurs territoires", assurant que "l'Algérie ne ménage aucun effort au Conseil de sécurité des Nations Unies pour parvenir à une solution définitive et mettre un terme à ce génocide".La position de l'Algérie "demeurera immuable", a-t-il affirmé, soulignant que "la solution fondamentale reste l'établissement de l'Etat palestinien sur les frontières de 1967 avec El-Qods pour capitale".Evoquant la situation en Libye, pays frère, le président de la République a réitéré la position constante de l'Algérie en faveur d'une "solution inter-libyenne" à travers la tenue d'élections dans ce pays. S'agissant de la situation au Soudan, le président de la République a exprimé "son profond regret face à ce qui se passe entre frères soudanais", rappelant que l'Algérie et l'Egypte "ne sont jamais intervenues entre frères sauf pour favoriser la réconciliation".Pour sa part, le Président al-Sissi a affirmé que ses entretiens avec le président de la République avaient porté sur "les voies et moyens de développer les relations et la coopération entre les deux pays", indiquant que la grande commission mixte algéro-égyptienne tiendra "prochainement" sa 9e session au Caire pour "une plus grande coopération entre les deux pays".Dans ce contexte, le président égyptien a rappelé "les grandes opportunités de coopération entre l'Egypte et l'Algérie", évoquées lors de la rencontre ayant regroupé les délégations des deux pays. A cette occasion, le Président al-Sissi a présenté ses vœux au peuple algérien et au président de la République à l'occasion du 70e anniversaire de la glorieuse Révolution de libération, soulignant que "le peuple algérien et sa lutte de libération ont toujours suscité l'admiration et le profond respect du peuple égyptien".

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

