Avec les BRICS, la Palestine obtiendrait un large soutien international, selon un conseiller d'Abbas

28.10.2024

L'association représente une vaste plateforme pour porter la question palestinienne devant ses membres, a déclaré à Sputnik Mahmoud al Habbash en marge du XVIe...

2024-10-28T12:56+0100

2024-10-28T12:56+0100

2024-10-28T12:56+0100

Il a rappelé qu'au cours du sommet les dirigeants des pays de l'association ont unanimement exprimé leur soutien aux droits du peuple palestinien. C'est donc un environnement favorable à la cause palestinienne et un grand soutien à la Palestine au niveau international, a-t-il résumé. Le Président de l'Autorité palestinienne a fait part de son désir de rejoindre les BRICS sous n'importe quel statut, lors de la rencontre avec Vladimir Poutine en marge du sommet des BRICS. L'événement s'est tenu à Kazan les 22-24 octobre. Dans leur déclaration commune, les pays membres ont appelé à décréter un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et à libérer tous les otages qui sont illégalement retenus dans la région. Ils ont également soutenu l'adoption de la Palestine à l'Onu en tant que membre à part entière.

