https://fr.sputniknews.africa/20241027/sommet-des-brics-en-russie-un-professeur-nigerian-explique-pourquoi-le-groupe-attire-tant-lafrique-1068909408.html

Sommet des BRICS en Russie: un professeur nigérian explique pourquoi le groupe attire tant l'Afrique

Sommet des BRICS en Russie: un professeur nigérian explique pourquoi le groupe attire tant l'Afrique

Sputnik Afrique

Les BRICS offrent des solutions qui répondent aux priorités de développement de l'Afrique, en particulier dans l'industrialisation, la modernisation de... 27.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-27T16:16+0100

2024-10-27T16:16+0100

2024-10-27T16:16+0100

brics

sommet des brics à kazan (2024)

opinion

nigeria

algérie

ouganda

afrique du sud

égypte

éthiopie

partenaire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/19/1068869737_0:188:2979:1864_1920x0_80_0_0_4c1ecd04be5d6f0de078938241efd331.jpg

C'est ce qu'avance auprès de Sputnik Afrique le chef du département des Sciences politiques et des relations internationales de l'université d'Abuja. Il exprime cette conviction alors que le continent élargit sa représentation auprès du groupe. En effet, à l'issue du récent sommet à Kazan, l'Algérie, le Nigeria et l'Ouganda sont devenus pays partenaires des BRICS, qui comptent déjà trois États africains: l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Éthiopie. Par ailleurs, pour Sheriff Ghali Ibrahim, le Nigeria, l'une des plus grandes économies du continent, devrait avoir la possibilité de devenir membre du groupe à part entière. Selon lui, ce pays jouerait un rôle clé dans la croissance et le développement de l'organisation. Les BRICS ont le potentiel pour aider les pays africains à se libérer du cycle de l'inflation et de la dévaluation monétaire, souvent attribué aux politiques imposées par le système financier occidental, ajoute l'universitaire. En outre, il estime que les règlements commerciaux en monnaies locales au sein des BRICS ouvrent la voie vers une "nouvelle ère".

nigeria

algérie

ouganda

afrique du sud

égypte

éthiopie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

brics, sommet des brics à kazan (2024), opinion, nigeria, algérie, ouganda, afrique du sud, égypte, éthiopie, partenaire