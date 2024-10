https://fr.sputniknews.africa/20241027/les-brics-offrent-un-ordre-mondial-plus-progressiste-estime-un-expert-sud-africain--1068901857.html

La marginalisation historique et le sous-développement de l'Afrique par les puissances occidentales sont un facteur clé des réalités économiques et politiques actuelles, a noté le directeur en chef de l'Institut de recherche économique et d'innovation de l'Université de technologie de Tshwane..Le rôle des pays des BRICS dans le soutien au développement de l'Afrique, notamment par le biais de projets d'infrastructures, en tant que contrepoids à l'Occident, est très important, selon lui.Le Dr Rasigan Maharajh a aussi souligné la contribution de la Russie au développement de l'autonomie de l'Afrique.Les BRICS, selon l'expert, offrent un modèle pour un ordre mondial plus progressiste, qui soutient la coopération et le développement plutôt que la confrontation et la domination. Cette approche est caractérisée par la diversité et la "pluralité", une répartition du pouvoir non seulement verticalement mais aussi horizontalement, selon lui.Finalement, les BRICS peuvent être une plate-forme pour le Sud global où il peut partager ses connaissances uniques et ses perspectives à l'échelle mondiale, a déclaré le chercheur.

