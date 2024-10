https://fr.sputniknews.africa/20241027/le-kenya-parmi-les-pays-avec-lesquels-cette-region-russe-a-booste-de-moitie-ses-echanges-1068908189.html

Le Kenya parmi les pays avec lesquels cette région russe a boosté de moitié ses échanges commerciaux

Le Kenya parmi les pays avec lesquels cette région russe a boosté de moitié ses échanges commerciaux

Sputnik Afrique

Les transactions de la région de Kirov avec nombre de pays, dont le Kenya, a augmenté de 49% au premier semestre 2024, par rapport à la même période en 2023... 27.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-27T15:05+0100

2024-10-27T15:05+0100

2024-10-27T15:05+0100

russie

exportations

kenya

afrique

kirov

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/14/1063673135_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_9340839d39dfaadf3619e90e5f0945cd.jpg

Conquérant de nouveaux marchés, les producteurs de Kirov ont notamment commencé les exportations vers le Cameroun, le Ghana et le Népal, où ils fournissent principalement des engrais.Parmi les produits les plus demandés figurent aussi:Au total, des marchandises d'une valeur de plus de 3 millions de dollars ont été livrées dans ces trois pays au cours des six premiers mois de 2024.

russie

kenya

afrique

kirov

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, exportations, kenya, afrique, kirov