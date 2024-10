https://fr.sputniknews.africa/20241027/la-maison-russe-en-ethiopie-organise-des-journees-robotiques---images-1068904946.html

La Maison russe en Éthiopie organise des "journées robotiques" - images

Axé sur la robotique et les technologies éducatives innovantes, l’évènement a attiré plus de 1.200 participants de divers établissements d'enseignement à... 27.10.2024, Sputnik Afrique

Des intervenants et des experts ont présenté leurs idées, projets et réalisations, partageant des connaissances pratiques sur la technologie éducative.Diverses activités ont été programmées:Des démonstrations de robotique éducative, industrielle et aérospatialeDes ateliers pratiques sur le développement de jeux de réalité virtuelleDes conférences et des séminaires sur la robotique et la réalité virtuelleDes master-classes sur la construction d'engins spatiaux et la programmationDes tournois de jeux vidéoDes vitrines de projets VR éducatifs et culturels russes.L’événement a été co-organisé par l'agence humanitaire russe Rossotroudnitchestvo, chargée de développer les relations de Moscou avec d'autres pays, et par l'Université d'État du sud-ouest de la Russie de Koursk.

