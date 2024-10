https://fr.sputniknews.africa/20241027/economiquement-brillante-un-ministre-serbe-apprecie-lidee-des-pays-partenaires-des-brics--1068908750.html

"Économiquement brillante": un ministre serbe apprécie l'idée des "pays partenaires" des BRICS

"Il me semble que c'est un moment complètement nouveau, pour moi personnellement, qui ai été impliqué dans l'économie toute ma vie, est tout simplement...

De son côté, la Serbie entretient "d'excellentes relations" avec les premiers membres des BRICS, la Russie et la Chine, et avec ses nouveaux membres, selon lui.13 pays dont trois issus d’Afrique (l'Algérie, le Nigéria et l’Ouganda) ont reçu le statut de partenaire au cours du sommet des BRICS.Dans le même temps, il est trop tôt pour parler de l'adhésion de la Serbie aux BRICS, selon le ministre.

