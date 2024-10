https://fr.sputniknews.africa/20241027/challenger-leuro-et-le-dollar-une-monnaie-des-brics-en-serait-capable-estime-un-elu-guineen-1068904353.html

Challenger l'euro et le dollar: une monnaie des BRICS en serait capable, estime un élu guinéen

Challenger l'euro et le dollar: une monnaie des BRICS en serait capable, estime un élu guinéen

Sputnik Afrique

Si de grands pays s'unissent pour créer une telle devise, ce concurrent va fixer ses propres règles et favoriser le marché, avance auprès de Sputnik Abdoulaye... 27.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-27T11:17+0100

2024-10-27T11:17+0100

2024-10-27T11:17+0100

opinion

brics

sommet des brics à kazan (2024)

afrique

turquie

monnaie unique

dollar us

euro

guinée

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/16/1068817783_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_58e29d45a13ef204148deae325ccfd2e.jpg

Et de noter que de nouveaux partenaires, comme la Turquie, manifestent de l'intérêt pour l'association. M. Kourouma est persuadé que l'évolution des BRICS et de leurs institutions, y compris de la Nouvelle banque de développement, permettra au groupe de jouer un rôle plus important. Quant au récent sommet à Kazan, cet évènement représente une opportunité pour le monde entier, surtout pour le continent africain, selon lui. Une raison pour laquelle les panafricanistes y ont été présents. Commentant la création d'une monnaie unique des BRICS, Vladimir Poutine avait précédemment souligné que cette question n'était pas à l'ordre du jour. Il importe d'avancer avec prudence sur la question, d’après lui.

afrique

turquie

guinée

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, brics, sommet des brics à kazan (2024), afrique, turquie, monnaie unique, dollar us, euro, guinée