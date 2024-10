https://fr.sputniknews.africa/20241027/algerie-une-entreprise-de-construction-connait-un-succes-retentissant-a-lexport-1068911442.html

Algérie: une entreprise de construction connaît un succès retentissant à l’export

Knauf Algérie, fabricant de plaques de plâtre basé à Benfreha, a exporté plus de 7 millions d'unités vers divers pays africains, notamment la Mauritanie, la... 27.10.2024, Sputnik Afrique

Cette performance a été mise en lumière lors du Salon international "Batiwest 2024", où Djalal Houari, responsable commercial, a souligné le soutien de l'État pour encourager les exportations hors hydrocarbures. La société entend se tourner vers d'autres marchés africains pour écouler ses produits, a ajouté le responsable cité par le site Algérie 360. En effet, l'usine fabrique plus de 35 millions de plaques de plâtre par an, ainsi que 600.000 tonnes de plâtre et des panneaux métalliques. Un autre succès s'ajoute aux exportations: l'entreprise a lancé deux nouveaux produits pour répondre aux besoins locaux couverts jusque-là par des importations.

