Voici ce que les systèmes de paiement BRICS Bridge, Clear et Pay ont à offrir

Dans sa déclaration du sommet à Kazan, le groupe a annoncé le déploiement de l'infrastructure de règlement et de dépôt BRICS Clear. Dans le même temps, le... 26.10.2024, Sputnik Afrique

BRICS Bridge C’est un système de paiement unifié actuellement en cours de développement, bien qu'il ne puisse pas être classé comme une alternative directe à SWIFT, selon le ministre russe des Finances. Le BRICS Bridge sera construit sur des formats et des approches innovants qui prennent en compte l'intégration des actifs financiers numériques.BRICS ClearLes pays membres du groupe travailleront à la création de leur propre système de dépôt indépendant, BRICS Clear, qui doit compléter l'infrastructure financière existante et sera réglementé par des départements compétents.Le BRICS Clear est nécessaire à la comptabilité et au commerce des titres, ainsi qu'aux activités d'investissement, a déclaré plus tôt le ministre russe. Le dispositif ne sera disponible que pour les membres du groupe.BRICS PayC’est le projet d’un service de paiement sans espèces (y compris ceux des États non membres). Il devrait être lancé en Russie d'ici la fin de cette année, selon le porte-parole du BRICS Andreï Mikhailichine.Ce service facilitera les paiements par cartes Mastercard et Visa en Russie, tandis que la carte russe Mir sera bientôt acceptée pour les paiements à l'étranger. L'application BRICS Pay devrait être prochainement disponible en téléchargement sur l'App Store et Google Play.

